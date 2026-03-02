Modena quel fortino in casa che non c’è

Il Modena si trova ad affrontare una situazione insolita, poiché la squadra ha difficoltà a difendere il proprio campo, il

Il Modena ha un problema con. Modena. Tanto paradossale, quanto vero. Soprattutto per chi aveva tutta l’intenzione di rendere il "Braglia" un fortino quasi inespugnabile. Al contrario, il campo di casa si sta dimostrando tutt’altro che amico. La sconfitta con il Padova è la quinta davanti al tifo canarino, su quattordici partite giocate. Otto quelle complessive, numero piuttosto alto tra le concorrenti nelle zone alte della classifica. Queste sono le statistiche. Sempre complicato provare a scoprire cosa ci sia dietro ad un rendimento rispetto ad un altro, cosa ci sia dietro ad un Modena da trasferta o ad un Modena formato casa. Spesso e volentieri si tratta di casi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Valsa Group Modena – Allianz Milano 3-0 | Palapanini si conferma fortinoI gialli di coach Giuliani confermano il momento positivo, specie fra le mura di casa, cogliendo un altro successo pieno contro Milano.

Il Modena atteso nel nido delle vespe. Un fortino inviolabile in sinteticoLa favola scritta dal Bodo Glimt in Champions League offre l’assist per trattare il tema tecnico riguardante la Juve Stabia.

