Modena partito il rinnovo di 7 chilometri di rete elettrica

A Modena sono iniziati i lavori di rinnovo di cinque dorsali elettriche che alimentano il centro città. L'intervento, curato da Inrete Distribuzione Energia, società del Gruppo Hera, riguarda un tratto di circa sette chilometri di rete elettrica. I lavori sono partiti oggi e coinvolgono direttamente le infrastrutture che forniscono energia alla zona centrale.

Sono partiti oggi, a cura di Inrete Distribuzione Energia (società del Gruppo Hera), i lavori di rinnovo di cinque dorsali elettriche che servono il centro di Modena. L'importante investimento, per oltre 250mila euro, permetterà di raddoppiare la portata delle linee abbandonando i vecchi cavi.