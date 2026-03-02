Modella di OnlyFans picchiata e rapinata dal fidanzato
Una fotomodella di OnlyFans è stata picchiata e rapinata nel corso di una notte a Rimini. Nonostante un divieto di dimora di tre anni emesso dal Questore, il suo fidanzato si trovava comunque nella città e ha aggredito la donna, cercando di portarle via alcuni effetti personali. Durante la fuga, ha tentato di aggredire anche gli agenti delle Volanti intervenuti sul posto.
Nonostante fosse sottoposto al divieto di dimora per 3 anni, disposto dal Questore, era comunque a Rimini dove nella notte tra sabato e domenica ha picchiato la compagna, nota fotomodella di OnlyFans, per poi rapinarla e nel corso della fuga cercare di aggredire gli agenti delle Volanti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Picchiata in strada dal fidanzato, un passante invia una segnalazione su YouPol e la salva: di cosa si tratta
Segregata per 10 giorni, picchiata e stuprata dal fidanzato: l'incubo di una 25enne. «Ti sfiguro con l'acido, ti faccio bere la candeggina»Segregata in casa per almeno 10 giorni, picchiata, torturata, stuprata e sfigurata.