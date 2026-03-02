Modella di OnlyFans picchiata e rapinata dal fidanzato

Una fotomodella di OnlyFans è stata picchiata e rapinata nel corso di una notte a Rimini. Nonostante un divieto di dimora di tre anni emesso dal Questore, il suo fidanzato si trovava comunque nella città e ha aggredito la donna, cercando di portarle via alcuni effetti personali. Durante la fuga, ha tentato di aggredire anche gli agenti delle Volanti intervenuti sul posto.