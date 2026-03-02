Mobilità 2026 | precedenza anche ai docenti assunti nel 2015 con la Buona Scuola ma ancora lontani da casa Richiesta clausola specifica

A pochi giorni dalla riapertura della domanda di mobilità per l'anno scolastico 2026, i docenti assunti nel 2015 con la legge sulla Buona Scuola chiedono una clausola specifica che garantisca loro priorità. Molti di questi insegnanti sono ancora lontani dalla sede di servizio desiderata, e la richiesta mira a modificare le modalità di assegnazione delle cattedre. La questione coinvolge diverse sigle sindacali e rappresentanti del personale docente.

A ridosso della riapertura della domanda di mobilità del personale docente per l'anno scolastico 202627 il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani interviene richiedendo un intervento specifico per i docenti, assunti dalla legge La Buona Scuola nel 2015 e che, per la particolarità della classe di concorso, non sono più riusciti a far rientro nelle province di residenza. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Mobilità docenti 2026/27: precedenza per docente trasferito d’ufficio negli ultimi 10 anni. Come funziona?Il docente dichiarato soprannumerario che, nella domanda dii mobilità, non è stato possibile soddisfare in una delle preferenze espresse e ha...

Concorso ogni due anni, laurea magistrale specifica e percorsi abilitanti anche per il personale educativo. La richiesta di UIL Scuola RUAPersonale educativo: nel rinnovo del CCNL 2025–2027 il sindacato UIL Scuola RUA proporrà un intervento sulla parte giuridica per il pieno...

Tutti gli aggiornamenti su Buona Scuola.

Temi più discussi: Mobilità docenti 2026: quali sono le precedenze?; Mobilità docenti 2026/27: precedenza per docente trasferito d'ufficio negli ultimi 10 anni. Come funziona?; Mobilità Docenti 2026/2027, precedenza da Legge 104: ecco come e quando è possibile fruirne. Scopriamo insieme chi ne ha diritto e quale documentazione allegare; Mobilità scuola 2026: che ruolo ha il fascicolo digitale?.

Mobilità docenti 2026, apertura domande, cattedre interne ed esterne e trasferimenti: tutte le novitàC’è grande attesa per l’avvio, come ogni primavera, della procedura di mobilità dei docenti, regolata dall’ordinanza ministeriale di prossima pubblicazione, insieme a quella sulle GPS. Secondo le prev ... tecnicadellascuola.it

Mobilità Docenti 2026/27: come funziona la precedenza per il rientro nella scuola e nel comune di precedente titolaritàScopri la mobilità docenti 2026/27 e le precedenze per chi è stato trasferito d'ufficio negli ultimi dieci anni. informazionescuola.it

La L. 107/2015 (“La Buona Scuola”), in particolare i commi 1-3 e 124, punta a rafforzare la qualità della scuola attraverso la valorizzazione della professionalità docente e l’innovazione metodologica. • promuove una di - facebook.com facebook