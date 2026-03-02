Mir amareggiato | Il ritiro? Causato fornitore esterno

Nel fine settimana di Buriram, ormai alle porte del circuito di Chang, Joan Mir ha espresso amarezza per il ritiro avvenuto durante la corsa, attribuendolo a un problema con un fornitore esterno. Il pilota ha concluso la gara con un passo avanti rispetto alle prime posizioni, anche se il ritiro ha interrotto la sua possibilità di migliorare il risultato. La squadra ha confermato che il problema è stato causato da un fornitore esterno.

Nel fine settimana di Buriram, ormai alle porte del circuito di Chang, Joan Mir ha mostrato una concretezza notevole ai vertici della classifica, nonostante le previsioni di una pista poco favorevole alla Honda. L'andamento delle prove ha confermato una competitività costante: ingresso diretto in Q2, decimo tempo in qualificazione e settima posizione in sprint. In gara lunga, Mir ha scalato la classifica fino alla quinta posizione in seguito al ritiro di Marc Marquez per una foratura, ma a quattro giri dalla fine ha dovuto fermarsi. La moto ha progressivamente perso potenza, finendo per peggiorare la posizione maturata in pista.