Milano, indagini sul deragliamento del tram

A Milano, le autorità stanno conducendo indagini sul deragliamento di un tram della linea 9 avvenuto recentemente. La polizia locale lavora insieme alla magistratura per ricostruire i dettagli dell’accaduto e identificare eventuali responsabilità. Le forze dell’ordine stanno analizzando le prove raccolte sul luogo e ascoltando testimoni. La situazione rimane sotto osservazione mentre le indagini proseguono.

Proseguono gli accertamenti sul deragliamento del tram della linea 9 a Milano. Anche la polizia locale collabora con la magistratura per ricostruire la dinamica. L'autista, dimesso dall'ospedale, ha raccontato di aver avvertito prima un dolore alla gamba e poi un mancamento. Intanto un altro incidente: un bus contro una moto. I servizi di Lucia Ascione e Giorgia Bresciani.

Le indagini sul deragliamento del tram a MilanoDovranno chiarire se è vero che il conducente si è sentito male, come ha detto, e se i sistemi di sicurezza non hanno funzionato Per il deragliamento...

Causa, vittime e danni: cosa sappiamo oggi del tragico deragliamento del tram a MilanoAll’indomani del disastro, MIlano fa i conti con una delle pagine più gravi degli ultimi anni per il trasporto pubblico.

Le indagini sul deragliamento del tram a MilanoIl conducente è indagato per disastro ferroviario: andrà verificato se si è sentito male, come ha detto, e perché i sistemi di sicurezza non hanno funzionato ... ilpost.it

Milano, deragliamento tram: indagini sulla scatola nera e conducenteIndagine sul tram deragliato a Milano: cosa sappiamo finora L’inchiesta sul tram deragliato a Milano il 27 febbraio, costato la vita a due persone e c ... assodigitale.it

