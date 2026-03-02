Milano il pm | Il tram andava troppo veloce non è possibile escludere nessuna ipotesi

A Milano il pubblico ministero ha dichiarato che il tram procedeva a una velocità troppo elevata, senza escludere alcuna ipotesi riguardo alla dinamica dell’incidente. Intanto è emerso che il 56enne senegalese coinvolto non è deceduto come inizialmente si pensava, ma si tratta di un caso di scambio di identità. La vicenda si sta delineando con nuove informazioni sui protagonisti.

Prosegue l'inchiesta sulla dinamica del deragliamento del tram della linea 9 avvenuto venerdì scorso a Milano, in viale Vittorio Veneto, che ha causato la morte di due persone e una cinquantina di feriti. Al momento, le indagini ipotizzano l'omicidio, le lesioni colpose e il disastro ferroviario: a breve saranno visionati i documenti acquisiti e sequestrati all'azienda dei trasporti dalla Polizia Locale. La procura ha precisato che c'è stato uno scambio di persona: la seconda vittima non è il senegalese di cinquantasei anni, Karim Tourè, che è vivo e ricoverato in ospedale, ma un altro uomo di origini africane, già identificato, le cui generalità non sono state rese note. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

