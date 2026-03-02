Milano autobus travolge moto in via Senato 4 feriti centauro 31enne trasportato in codice giallo al Niguarda - VIDEO

A Milano, un autobus della linea 94 ha travolto una moto in via Senato, causando quattro feriti. Tra questi, un centauro di 31 anni è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda. Secondo alcune testimonianze, l’autobus avrebbe fatto una manovra improvvisa per evitare un’auto, finendo per urtare la moto.

In base ai racconti di alcuni presenti, l’autobus della linea 94 avrebbe effettuato una manovra improvvisa per schivare un’auto, finendo per urtare la moto. La dinamica precisa resta comunque al vaglio degli investigatori Lunedì mattina a Milano si è verificato un incidente in via Senato che. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano, autobus travolge moto in via Senato, 4 feriti, centauro 31enne trasportato in codice giallo al Niguarda - VIDEO Incidente a Milano, autobus travolge una moto in via Senato: quattro feritiMilano, 2 marzo 2026 – Incidente stradale, lunedì mattina, in centro a Milano: un autobus ha travolto una moto in via Senato e quattro persone sono... Milano, ancora un incidente con i mezzi pubblici: autobus travolge una moto in pieno centro. Quattro feriti in via SenatoA pochi giorni di distanza dal tragico schianto del tram in via Vittorio Veneto, un altro mezzo ATM è rimasto coinvolto in un grave incidente nel... Approfondimenti e contenuti su Milano. Temi più discussi: Milano, il conducente del tram indagato per disastro ferroviario. Errore sull'identità di uno dei morti sul tram; Roma, la comunità iraniana festeggia la morte di Khamenei; Incidente tra un trattore e una moto nel lecchese: ferita una 19enne; Carmelo Cinturrino, Zack solo un caso di tanti? L'indagine si allarga, faro sul commissariato. Lui resta in carcere: Mente. Milano, autobus travolge una moto per evitare un’auto: quattro feritiIncidente nella centralissima via Senato, il conducente del bus per evitare un'auto investe una moto. Oltre a lui feriti il motociclista e due passeggere, in modo non grave ... affaritaliani.it Milano, autobus travolge una moto: quattro feritiUn autobus della linea 94 ha travolto una moto in via Senato, nel centro di Milano, dopo una sterzata per evitare un’auto. Nell’incidente sono rimaste ferite quattro persone, trasportate in ospedale ... tg24.sky.it Pietro M., il tranviere di 60 anni indagato dalla Procura di Milano, avrebbe ''omesso di regolare adeguatamente la velocità del mezzo mentre si trovava in prossimità di una fermata e dell'intersezione stradale fra viale Vittorio Veneto e via Lazzaretto''. Inoltre, - facebook.com facebook A Milano un'inchiesta ha preso di mira Deliveroo, Glovo e altre catene di consegna a domicilio. L'accusa: sfruttare i rider Siamo andati a vedere come è la situazione a Bolzano #ioseguoTgr @TgrRai x.com