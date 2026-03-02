Milan Primavera brutto stop contro la Roma | serve qualcosa in più in attacco

Il Milan Primavera di Giovanni Renna è stato sconfitto 1-0 in casa della Roma, attualmente prima in classifica. La partita si è conclusa con un risultato negativo per i rossoneri, che hanno incontrato difficoltà in attacco durante l'incontro. La sconfitta si è verificata nel corso di questa giornata di campionato, lasciando il team alla ricerca di soluzioni offensive più efficaci.

Brutto stop per il Milan Primavera. Nel weekend i rossoneri allenati da Giovanni Renna hanno perso in casa della Roma capolista 1-0, in un match con pochissime emozioni lato Milan. Dopo le due vittorie consecutive con Genoa e Napoli, il k.o. nella capitale rappresenta un passo indietro soprattutto sul piano della proposta di gioco offensiva. Di seguito il resoconto del match dei giovani rossoneri. (fonte acmilan.com) - Si ferma dopo due vittorie consecutive il buon momento del Milan Primavera, sconfitto al Tre Fontane di Roma dai giallorossi per via di un gol di Morucci a fine primo tempo. Una partita contratta, con poche occasioni ed emozioni, un risultato giusto per quanto emerso nel terreno di gioco con i capitolini che hanno avuto il maggior numero di occasioni da gol.