Milan piano Derby | Allegri lancia Fullkrug per l’assalto all’Inter

Il Milan si prepara al derby dell’8 marzo contro l’Inter con Massimiliano Allegri che ha deciso di inserire Fullkrug tra i titolari, puntando a rafforzare l’attacco. La squadra arriva alla sfida dopo una vittoria in trasferta a Cremona, anche se la prestazione non è stata brillante. Allegri si concentra sulla partita per mantenere l’obiettivo di qualificarsi alla Champions League.

Massimiliano Allegri blinda la zona Champions League e lancia il guanto di sfida all'Inter per il derby scudetto dell'8 marzo, nonostante un Milan dai due volti uscito vittorioso ma non brillante dalla trasferta di Cremona. I rossoneri agganciano quota 57 punti dopo 27 giornate, eguagliando il passo del Milan tricolore di Pioli e del Napoli di Conte, ma il distacco di 10 lunghezze dalla capolista nerazzurra impone una riflessione tattica immediata.

Milan, missione impossibile: Allegri vede l’Inter a -10 e lancia l’assalto al Derby per salvare la stagioneIl destino del Milan si gioca in una manciata di giorni tra la polvere della provincia e le luci della ribalta cittadina.

