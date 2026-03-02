Dopo la partita tra Cremonese e Milan, Rafael Leao ha rilasciato un'intervista a 'SportMediaset'. L’attaccante del Milan ha espresso il desiderio di segnare in un derby e ha affermato di voler semplicemente vincere. Durante il colloquio, ha anche commentato il suo ruolo in squadra. Leao ha parlato a lungo al termine dell’incontro, senza fare riferimenti a motivazioni o cause esterne.

Rafael Leao, attaccante rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' al termine di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Zini' di Cremona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. «Oggi potevo fare tre gol. Non sono molto contento, ma sono felice per la squadra perché abbiamo fatto il nostro lavoro. Abbiamo continuato a battagliare, è stata una partita difficile e loro in casa giocano molto bene. Siamo stati precisi più nel secondo tempo, nel primo siamo entrati più nervosi. È normale, vogliamo salire in classifica, fare dei punti perché nell’ultima partita ci ha preso una botta, però oggi abbiamo dimostrato il nostro valore». 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, Leao: "Un gol nel derby? Mi piacerebbe. Ma vorrei solo vincere. Sul mio ruolo dico …"

