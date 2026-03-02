La trattativa tra il Milan e il Corinthians per il trasferimento del centrocampista André Luiz Santos Dias, nato nel 2006, si è interrotta bruscamente. Dopo un rapido accordo iniziale, ora la cessione sembra essere bloccata, senza ulteriori dettagli ufficiali. La situazione resta in sospeso mentre si attendono eventuali sviluppi futuri.

La trattativa lampo tra Milan e Corinthians per il centrocampista André Luiz Santos Dias (classe 2006) ha subito una brusca frenata. Dopo l’annuncio improvviso di venerdì 28 febbraio 2026 da parte di Fabrizio Romano e Matteo Moretto – con un’intesa di massima su circa 15 milioni di euro fissi più 2 milioni di bonus per il 70% dei diritti economici del giocatore – il presidente del Timão, Osmar Stabile, ha deciso di non firmare il contratto definitivo, bloccando di fatto l’operazione. Secondo quanto riportato da fonti brasiliane (ESPN Brasil e MilanNews), l’accordo era già avanzatissimo: il Milan aveva scambiato bozze contrattuali con... 🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan-Andrè: bloccata la cessione?

