Mika pronto per il suo ’Hyperlove’ La star stasera all’Unipol Arena

Stasera a Bologna, all’Unipol Arena di Casalecchio, si tiene il concerto di Mika. L’artista presenta il suo tour ‘Spinning Out Tour’, che segna la prima tappa italiana di questa serie di appuntamenti. L’evento è programmato per le 21 e attirerà il pubblico che desidera assistere alla performance del cantante.

Si chiama ’Spinning Out Tour’ e la prima tappa italiana di questo artista speciale è proprio a Bologna, questa sera alle 21 all’Unipol Arena di Casalecchio. Lui è Mika, e proprio qui, nel 2007 agli esordi della sua carriera, tenne il suo primo concerto italiano. Oggi, artista pop visionario di fama internazionale, con oltre 20 milioni di album venduti nel mondo, dischi certificati Oro e Platino in 32 Paesi, conferma il legame con la nostra città. "Bologna è per me una delle città musicalmente più creative – ha detto l’artista –. Stiamo dando vita a un mondo scenografico totalmente inedito, con un’energia esplosiva, capace di creare una connessione intensa e profonda con il pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Musica, Mika è all'Unipol Arena.

