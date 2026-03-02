Mika Lucio Dalla e Zeno | 10 eventi da non perdere a Bologna dal 2 all’8 marzo

A Bologna dal 2 all’8 marzo si svolgono dieci eventi che coinvolgono artisti e musica, offrendo un ricco intreccio di generi e stili. La città si trasforma in un palcoscenico aperto, dove si alternano concerti, mostre e incontri culturali. Questa settimana rappresenta un'occasione per vivere diverse forme di espressione, tra tradizione e contemporaneità, nel cuore di un centro che ospita continuamente iniziative di vario tipo.

Bologna è laboratorio a cielo aperto dove i linguaggi della cronaca, del classico e del pop più muscolare si intrecciano senza soluzione di continuità. La settimana dal 2 all'8 marzo riflette questa natura ibrida: si passa dalla precisione del podcasting investigativo di Stefano Nazzi all'impegno civile dei Kepler-452, che portano il Mediterraneo sul palco dell'Arena del Sole, fino alle celebrazioni per ricordare Lucio Dalla, scomparso il 4 marzo di 12 anni fa. Intanto, le icone del rap mondiale come il Wu-Tang Clan e l’energia scenica di Mika accendono i grandi spazi dell'Unipol Arena, i teatri cittadini riscoprono la modernità tormentata di Svevo e Tolstoj. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

