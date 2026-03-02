Mika a Bologna | 20 milioni di dischi e il ritorno del primo concerto

A Bologna, si avvicina una settimana dedicata a musica e spettacoli con numerosi eventi in programma. Tra gli appuntamenti principali, c’è il concerto di Mika, che ritorna nella città e ha venduto oltre 20 milioni di dischi nel corso della sua carriera. La città si anima con la presenza di artisti come Ambra Angiolini, Alice De André e Nino D’Angelo, pronti a coinvolgere il pubblico con le loro performance.

Bologna si prepara a una settimana ricca di eventi culturali e artistici, con appuntamenti che vedono sul palco nomi come Mika, Ambra Angiolini, Alice De André e Nino D'Angelo. La città, già segnata da un legame particolare con alcuni artisti, ospita concerti, letture e incontri che toccano temi come la musica, l’identità corporea e la storia dell’arte. Tra le proposte, spicca il concerto di Mika all’Unipol Arena, primo appuntamento italiano del suo Spinning Out Tour, e un dialogo tra Ambra Angiolini e Jolanda Renga al LabOratorio di San Filippo Neri. Altri eventi si svolgono in provincia, con concerti a Crevalcore e presentazioni di mostre a Bergamo, ma con risonanza locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Il ritorno di Mika, concerto all’Unipol Arena lunedì 2 marzo

Netflix e Hybe annunciano il ritorno dei BTS: il 21 marzo ci sarà il primo concerto live in streamingIl prossimo 21 marzo, i BTS ritornano in concerto a 4 anni dallo spettacolo di Busan: il concerto è in esclusiva su Netflix, alle ore 12 in diretta...

MIKA ospite di Hell Factor canta “Modern Times” | X Factor 2025 Live 4

Contenuti utili per approfondire Mika.

Temi più discussi: Mika apre il suo tour italiano a Bologna: tutto quello che c'è da sapere sul concerto; Mika pronto per il suo ’Hyperlove’. La star stasera all’Unipol Arena; Mika in concerto a Bologna e Torino con lo 'Spinning Out Tour'; Mika conquista Torino: biglietti esauriti alle OGR per lo Spinning Out Tour.

Eventi 2 marzo a Bologna e dintorni: Mika, Sabina Guzzanti, Ambra Angiolini e Jolanda RengaDopo il successo della scorsa stagione Sabina Guzzanti torna al Teatro Duse con il suo ‘Liberidì Liberidà’, corrosivo monologo in cui esprime le proprie posizioni in materia di libertà del pensiero. bologna.repubblica.it

Mika pronto per il suo ’Hyperlove’. La star stasera all’Unipol ArenaPrima tappa italiana del suo ’Spinning Out Tour’, tra grandi successi e brani dell’ultimo album. L’artista conferma il suo legame con Bologna: Per me è una delle città musicalmente più creative. ilrestodelcarlino.it

#SpinningOutTour #Bologna #Mika 1 Mar 2026 Il concerto domani sera Il talento di @mikasounds all’Unipol Arena per una notte magica x.com

Rock Jazz e dintorni a Torino: Mika e Seeyousound Martedì. Al cinema Massimo comincia Seeyousound, il festival di musica e cinema con 68 proiezioni fino a domenica 8 marzo. L’inaugurazione vede protagonista i Casino Royale la band che intreccerà suo - facebook.com facebook