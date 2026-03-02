Microfoni e telecamere invisibili fra prese elettriche e arredi | così ad Agrigento si spiano coniugi e soci infedeli

Ad Agrigento si registrano numerosi episodi di persone che sospettano di essere monitorate nelle proprie abitazioni o nei luoghi di lavoro. Sono stati individuati microfoni e telecamere invisibili nascosti tra prese elettriche e arredi, oltre a registratori inseriti nei modem e sensori occultati in lampade o quadri. Questi strumenti di sorveglianza si trovano in diversi ambienti e vengono utilizzati per spiare coniugi e soci infedeli.

Ad Agrigento si moltiplicano i casi di persone convinte di essere sorvegliate in casa o sul lavoro. Microcamere grandi quanto una vite, registratori inseriti nei modem o nelle prese elettriche, sensori nascosti in lampade o quadri: strumenti che fino a pochi anni fa sembravano roba da film di spionaggio oggi si acquistano facilmente online, a costi bassissimi. C'è chi li usa per controllare il partner, chi per scoprire presunti furti o tradimenti professionali, ma il confine con la violazione della privacy è sempre più sottile. Dossier, la sezione di approfondimenti e inchieste di AgrigentoNotizie, ha trascorso una mattinata assieme all'investigatore privato Diego Spanò che, oltre a "controllare" su commissione, si occupa anche del lavoro inverso ovvero scoprire se il cliente è spiato e, quindi, "bonificare".