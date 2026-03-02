Miccoli-Palermo la storia finisce | il figlio Diego saluta la maglia rosanero

Il legame tra il nome Miccoli e il Palermo si conclude con il saluto di Diego, figlio di Fabrizio Miccoli, al settore giovanile del club rosanero. Dopo aver lasciato la squadra di categoria, Diego si unirà alla Primavera del Guidonia Montecelio 1937, squadra allenata da Tommaso Rocchi. La decisione segna la fine di un percorso nel settore giovanile del Palermo.

Si chiude definitivamente il capitolo tra il cognome Miccoli e Palermo. Diego, figlio dell’ex capitano rosanero Fabrizio Miccoli, lascia il settore giovanile rosanero e riparte dalla Primavera del Guidonia Montecelio 1937, allenata da Tommaso Rocchi.Non è solo un trasferimento. È la fine di un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Quando il pallone è donna, dal seme della Ludos al sogno rosanero: storia e numeri del calcio femminile a Palermo

Uomini e donne, il sogno di un figlio, le crisi: la storia d'amore tra Elga Enardu e Diego DaddiDopo sedici anni d'amore, un matrimonio e il sogno sfumato di avere un figlio, Elga Enardu e Diego Daddi si sono ufficialmente detti addio.

Aggiornamenti e notizie su Miccoli Palermo.

Temi più discussi: Un figlio d'arte approda nel campionato Primavera: ufficiale la firma di Diego Miccoli; Guidonia, colpo in Primavera: arriva Diego Miccoli, figlio d’arte a centrocampo; Guidonia, arriva in Primavera Diego Miccoli, figlio di Fabrizio.

Fabrizio Miccoli, compleanno speciale: dalla serie A all'inferno e il carcere. La nuova vita: «Ho chiesto scusa alla famiglia Falcone, ora servo le colazioni al b&b»Fabrizio Miccoli compie 47 anni oggi, 27 giugno 2025, è un ex calciatore, di ruolo attaccante. Nato a Nardò, è cresciuto a San Donato di Lecce. È soprannominato Il Romário del Salento e il Pibe di ... quotidianodipuglia.it

Miccoli è sicuro:|'Palermo meglio della Juve'Il Palermo più forte della Juve? Se devo guardare gli ultimi risultati mi viene da dire sì. Lo dice il capitano del Palermo Fabrizio Miccoli che non si nasconde e festeggia la vittoria di ieri ... calciomercato.com

2 + 2 - Since Opta collected this data (2004/05), Armand #Laurienté is only the third striker to provide more than one assist in two consecutive Serie A appearances: the other two were Cassano (with Milan in October 2011) and Miccoli (with Palermo in January x.com

Diego, figlio di Fabrizio Miccoli, lascia la Primavera del Palermo: “È stato un momento per me bellissimo ed emozionante, dopo però ho capito che per me l’ambiente fosse troppo impegnativo” - facebook.com facebook