Metro di Genova vertice in Comune sui cantieri fermi | Rivarolo riapre ad aprile

Oggi in Comune si è tenuto un incontro sulla situazione dei cantieri della metropolitana di Genova, richiesto dalla Fillea Cgil. All’ordine del giorno c’erano i ritardi nelle lavorazioni e le conseguenze sul lavoro degli operai edili. Durante la riunione è stato annunciato che il cantiere di Rivarolo riaprirà ad aprile, mentre sono stati discussi anche altri aspetti legati allo stato dei lavori.

Si è svolto oggi in Comune l'incontro richiesto dalla Fillea Cgil Genova per fare il punto sull'andamento dei cantieri della metropolitana cittadina, al centro delle preoccupazioni del sindacato per i ritardi nelle lavorazioni e le ricadute occupazionali sugli operai edili.A sollecitare il.