Metro A Roma oggi 2 marzo

Oggi a Roma la Metro A ha ripreso regolarmente il servizio su tutta la linea dopo una mattinata complicata. La circolazione era stata interrotta per alcune ore, causando disagi ai pendolari che si sono mossi con i mezzi pubblici. La ripresa del servizio è stata annunciata nel corso della giornata, dopo il ripristino delle condizioni di traffico.

Mattinata complicata per chi si è spostato con i mezzi pubblici a Roma. Oggi, lunedì 2 marzo, la Metro A è rimasta ferma per diverse ore, causando forti disagi ai viaggiatori lungo l’intera tratta, da Anagnina a Battistini, in entrambe le direzioni. Dalle prime ore del mattino, il sito di Atac segnalava la linea come “non attiva”. In sostituzione del servizio ferroviario è stato predisposto un sistema di bus sostitutivi, risultato però insufficiente a contenere i rallentamenti e l’affollamento alle fermate. Intorno alle 7:15 la circolazione è stata progressivamente riattivata su tutta la linea, permettendo un lento ritorno alla normalità del servizio. 🔗 Leggi su Funweek.it

Roma, Metro C: oggi aperte due nuove stazioniIl centro storico della Capitale vanta da oggi due nuove fermate della Linea C della Metropolitana: Colosseo/Fori Imperiali e Porta Metronia,...

Sciopero Atac oggi a Roma, stop bus e metro: gli orari(Adnkronos) – Sciopero dei trasporti pubblici Atac oggi a Roma, con lo stop a bus e metro.

CASO VIA POMA - Dove puntano gli indizi (Simonetta Cesaroni)

Tutti gli aggiornamenti su Metro.

Temi più discussi: Metro A ferma oltre un'ora, mattinata di passione per romani e pendolari; Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, weekend 21 e 22 febbraio; Metro a Roma in Tilt: Guasto Elettrico Blocca Tutto, Pendolari in Rivolta e Cantieri che Non Finiscono Mai; Metro C Roma: le nuove stazioni arrivano fino in Vaticano.

Metro A ferma oltre un'ora, mattinata di passione per romani e pendolariDalle prime informazioni raccolte da RomaToday, a monte del disservizio ci sarebbe un problema elettrico che sta riguardando l'intera tratta, da Anagnina a Battistini e viceversa. I tecnici sono al ... romatoday.it

Roma, metro A ferma per un problema elettrico: caos sui binariLunedì mattina (2 marzo) e la Capitale si risveglia con una doccia fredda per migliaia di pendolari. La Metro A si ferma e con lei si inceppa ... msn.com

#Atac Metro A, circolazione interrotta. Sono in servizio bus sostitutivi x.com

Sicurezza in Metro B: fermata la "banda del muro" a Tiburtina Un altro episodio di cronaca accende i riflettori sulla sicurezza nei trasporti della Capitale. Ieri, presso la stazione Tiburtina, un uomo di 61 anni è stato vittima della cosiddetta tecnica del "muro": un - facebook.com facebook