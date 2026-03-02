Secondo fonti di mercato, il difensore dell'Inter viene monitorato da diversi club della Premier League. Tra le squadre interessate ci sono alcuni dei principali club del campionato inglese, che stanno valutando un eventuale trasferimento. La situazione riguarda specificamente la fase di interesse e trattative in corso, senza yet ufficializzazioni o accordi definitivi.

Calciomercato Inter, clamorosa suggestione Alisson! Si apre il duello in Serie A. I dettagli Calciomercato Inter LIVE: Pronto il rinnovo per Dimarco. Intano spuntano novità per Goretzka. Mercato Inter, dalla Germania arrivano novità per Goretzka: «Ecco quante possibilità ci sono che accetti i nerazzurri.» Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter Primavera Atalanta, El Mahboubi non basta: nerazzurri beffati nel finale dalla rete di Baldo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, Bastoni seguito in Premier League! Ecco quali club sono interessate

Luis Henrique Inter, tre club di Premier League cercano l’esterno. Ecco quali sono e qual è l’offerta presentata ai nerazzurridi Redazione Inter News 24Luis Henrique Inter, tre club di Premier League cercano l’esterno.

Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri: superata la concorrenza della Premier League per un giovane talento! Ecco di chi si trattaMercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri: superata la concorrenza della Premier League per un giovane talento! Ecco di chi si tratta Mercato...

Altri aggiornamenti su Mercato Inter.

Temi più discussi: Bastoni e quell’allegra plusvalenza Inter: 18 milioni per tre giovani spariti nel nulla; Romano: Barcellona considera Bastoni top mondiale, è sogno. Ma non dimentichiamo che l’Inter…; Il Barcellona tenta Bastoni: l'Inter tratta il rinnovo; Mercato Inter, il top player è a rischio: lo vuole il Barcellona.

Parte l'asta per Bastoni tra Liverpool e Arsenal, l'Inter si tutela ma la richiesta sul mercato è impressionanteIl difensore dell'Inter Alessandro Bastoni sarebbe entrato nei radar di Arsenal e Liverpool dopo le indiscrezioni su Chelsea e Barcellona che lo hanno coinvolto e il caso Kalulu ... sport.virgilio.it

Inter, Bastoni può partire? Oltre al Barcellona ci pensa il Liverpool: la posizione dei nerazzurriIl difensore nerazzurro è richiesto da diversi grandi club europei. msn.com

La Repubblica - Inter-Juventus, sfida sul mercato per i portieri. Occhi in Premier: non solo Vicario, spunta l'ipotesi Alisson x.com

Derby di mercato, gara tra Inter, Milan e non solo per assicurarsi Goretzka a parametro zero! Cosa ne pensate Ditelo nei commenti! - facebook.com facebook