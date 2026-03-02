Meloni ghigliottinata al Carnevale popolare | il gioco choc della sinistra Solidarietà alla premier

Durante il “Carnevale popolare”, è stato allestito un gioco che raffigurava una ghigliottina con una testa umana, accompagnato da un uomo vestito da boia con il volto nascosto e un’ascia in mano. La scena ha suscitato scalpore tra i partecipanti e i testimoni, portando a una discussione sulle modalità di rappresentazione in occasione della manifestazione. La premier ha ricevuto solidarietà da alcuni esponenti politici.

Durante un evento a Reggio Emilia messa in scena la decapitazione della premier tra applausi e slogan. Fdi parla di “orrore” e accusa i collettivi di fomentare odio politico. Lega: "Questa non è una trovata allegorica. È violenza" Una ghigliottina e di fianco un boia vestito di nero con il volto coperto e un’ascia in mano e la testa di Giorgia Meloni che rotola per terra. L’immagine choc arriva da Reggio Emilia dove sabato, durante il “Carnevale popolare” organizzato ogni anno da collettivi e realtà autogestite vicine alla sinistra radicale, è andata in scena la macabra decapitazione della premier. Il volto di Giorgia Meloni è caduto in una... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Meloni ghigliottinata al “Carnevale popolare": il siparietto choc della sinistraDurante un evento a Reggio Emilia messa in scena la decapitazione della premier tra applausi e slogan.

Meloni “ghigliottinata”, segnale d’odio devastante, la rabbia di FdI: per la sinistra l’avversario è un nemico da abbattere”Ministri ed esponenti di FdI sgomenti dopo le immagini choc diffuse dal "Secolo d'Italia" sul “Carnevale popolare di Reggio Emilia.

