In Medio Oriente le tensioni aumentano con un drone che questa mattina ha colpito la base dell’Aeronautica britannica di Akrotiri a Cipro, causando danni alla pista. A Teheran si registrano vittime civili, mentre in Kuwait due jet militari statunitensi sono stati abbattuti. La situazione si fa sempre più complessa e richiede attenzione internazionale.

Cresce l’allerta internazionale mentre le tensioni in Medio Oriente si intensificano. Questa mattina un drone ha colpito la base dell’Aeronautica militare britannica di Akrotiri, a Cipro, danneggiando la pista di atterraggio. Non ci sono state vittime, ma famiglie di militari e personale non essenziale sono state evacuate come misura precauzionale. La ministra degli Esteri britannica, Yvette Cooper, ha sottolineato che tutte le misure di sicurezza sono state adottate, mentre il presidente cipriota Nikos Christodoulides ha proclamato lo stato di massima allerta, ribadendo che il Paese «non partecipa e non intende partecipare a operazioni militari». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Medio Oriente sempre più in tensione: drone su base britannica a Cipro, vittime civili a Teheran e jet Usa caduti in Kuwait

La guerra si allarga: nuovi raid sull'Iran. Trump: «Operazioni per almeno 4 settimane. Ora i nuovi leader vogliono parlare»| Drone di Teheran sulla base britannica di Cipro, lanci dal Libano su HaifaDAL NOSTRO INVIATO GERUSALEMME - Il giorno numero 2 della guerra preventiva contro l’Iran sferrata da Stati Uniti e Israele si è concluso.

Leggi anche: Drone su base inglese a Cipro: la guerra si allarga, fumo su ambasciata Usa

Una selezione di notizie su Medio Oriente.

Temi più discussi: Attacco di Usa e Israele all’Iran: 7 grafici per capire come siamo arrivati fin qui - ISPI; America Latina e i Caraibi e Medio Oriente: una relazione strategica attraverso l’autonomia; Guerra Iran-Usa vicina? Trump: Non ho ancora deciso. Due portaerei verso il Golfo. Gran Bretagna e Cina lasciano il Paese; Iran: ancora proteste a Teheran. Tensione sempre più alta con gli Usa, ormai pronti a colpire.

Basi militari Usa in Medio Oriente, dove sono e cosa rischiano dopo l'attacco all'IranLeggi su Sky TG24 l'articolo Basi militari Usa in Medio Oriente, dove sono e cosa rischiano dopo l'attacco all'Iran ... tg24.sky.it

Medio Oriente sull’orlo del baratro: l’Ue attiva il piano sicurezza per i cittadiniL’Ue attiva misure per la sicurezza dei cittadini in Medio Oriente e chiede de-escalation dopo l’escalation tra Iran, Israele e Stati Uniti View on euronews ... msn.com

Dopo l’escalation del conflitto in Medio Oriente, l’Iran ha bloccato lo Stretto di Hormuz impedendo a petroliere e navi commerciali di attraversarlo. Se prolungato, il blocco di uno principali snodi per il commercio, attraverso cui passa circa il 20% del petrolio mo facebook

Terzo giorno di fuoco in Medio Oriente. Israele attacca il Libano. Fumo sull’ambasciata Usa a Kuwait City. Segui tutti gli aggiornamenti a questo link x.com