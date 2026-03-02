Medio Oriente la Presidente Giorgia Meloni | Mi preoccupa il contesto generale governo impegnato a dare assistenza agli italiani rimasti bloccati

La Presidente del Consiglio italiana ha espresso preoccupazione per il contesto generale del Medio Oriente durante un’intervista al Tg5. Ha dichiarato che il governo sta lavorando per fornire assistenza agli italiani rimasti bloccati nella regione. La sua dichiarazione arriva in un momento di tensione internazionale, senza approfondire le ragioni o le eventuali conseguenze delle attuali vicende.

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompe il silenzio in un’intervista al Tg5 in un momento delicato e di tensione internazionale. La Premier ha spiegato la posizione dell’Italia in seguito all’allargamento del conflitto in Medio Oriente e si è detta in apprensione per il contesto generale. La Presidente Giorgia Meloni in un’intervista al Tg5 non nasconde la propria apprensione per una possibile escalation dopo gli attacchi in Medio Oriente: ”Mi preoccupa il contesto generale, una crisi del diritto internazionale che è inevitabilmente figlia della guerra in Ucraina. Quando un membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deliberatamente attaccato un suo vicino era inevitabile che avrebbe portato a una stagione di caos”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Governo, audizione su italiani bloccati in Medio OrienteI ministri Crosetto e Tajani in audizione al Senato sulla situazione internazionale e sul recupero degli italiani bloccati in Medio Oriente.

Migliaia di cittadini italiani bloccati in Medio Oriente: anche 200 studenti impegnati in un progetto a DubaiSono migliaia i cittadini italiani bloccati in queste ore in Medio Oriente dopo che l’Iran ha risposto all’attacco di Usa e Israele con attacchi a...

