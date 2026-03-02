La Juventus ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto con il centrocampista McKennie attraverso un video pubblicato sui propri canali social. L’annuncio, accompagnato da immagini del giocatore mentre firma il nuovo accordo, ha subito suscitato entusiasmo tra i tifosi. Il video, definito ‘magico’ dal club, mostra il momento della firma e le prime reazioni del calciatore.

McKennie Juve, c’è la firma sul rinnovo. West sarà bianconero fino al 2030. Tutti i dettagli Vicario Juve, l’obiettivo dei bianconeri è diventato protagonista di un VIDEO virale: bufera social. Cosa è accaduto al portiere italiano Wesley Juve, spunta un retroscena: in estate poteva essere bianconero. Ecco cosa è successo Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della Serie C Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica! Juventus Women, Braghin: «Sarà bello riaccogliere Girelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - McKennie rinnova con la Juventus: il VIDEO annuncio ‘magico’ del club bianconero dopo la firma. Tifosi già gasatissimi – VIDEO

Yildiz rinnova con la Juventus, tutti i retroscena del giorno del numero 10: il VIDEO dei bianconeri fa emozionare i tifosiTonali Juve: c’è una possibilità che lasci il Newcastle e i bianconeri possono prenderlo a questa condizione.

Leggi anche: Locatelli rinnova con la Juventus: decisione presa da parte del club bianconero. Quale sarà il futuro del capitano, ultimissime novità

Aggiornamenti e notizie su McKennie rinnova.

Temi più discussi: Finalmente McKennie si è preso la Juve: contratto fino al 2030, le cifre del rinnovo; McKennie rinnova con la Juventus, accordo ad un passo: mossa chiave per il progetto Spalletti, quando firma e i dettagli del nuovo contratto; McKennie-Juve, finalmente il sì: rinnovo a un passo, vince la meritocrazia; Juve, pronto il rinnovo di McKennie fino al 2030. Vlahovic può restare a Torino.

McKennie rinnova con la Juve: il comunicato ufficiale e i dettagli del nuovo contrattoDopo una stagione fin qui spettacolare, Weston McKennie ha ufficialmente rinnovato con la Juventus. Lo statunitense ha iniziato la stagione in corso con il contratto in scadenza a giugno e poche prosp ... corrieredellosport.it

Juve, adesso è ufficiale: McKennie rinnova fino al 2030Adesso è ufficiale: Weston McKennie ha rinnovato il contratto in scadenza con la Juventus per altre quattro stagioni, fino al 30 giugno 2030. L'annuncio è arrivato tramite un comunicato della società ... gazzetta.it

UFFICIALE: MCKENNIE RINNOVA CON LA JUVENTUS L'americano ha firmato un contratto fino al 2030: lo comunica ufficialmente il club bianconero Quanto siete contenti #Mckennie #Juventus #spazioj x.com

Mckennie rinnova La settimana prossima la Juventus e Mckennie annunceranno l'accordo di rinnovo La cosa oramai è certa Fonte Romeo Agresti - facebook.com facebook