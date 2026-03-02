McKennie felicissimo dopo il rinnovo del contratto con la Juventus | il suo messaggio sui social – FOTO

Weston McKennie ha annunciato sui social di aver rinnovato il contratto con la Juventus. Il centrocampista statunitense ha condiviso un messaggio di entusiasmo, accompagnato da una foto, dopo aver firmato il nuovo accordo con il club. La notizia è stata condivisa con i tifosi attraverso i canali ufficiali del giocatore.

Weston McKennie è felicissimo dopo il rinnovo del contratto con la Juventus: vediamo il messaggio sui social del centrocampista texano. La Juve blinda il proprio centrocampo con la firma di Weston McKennie. L'accordo, che lega ufficialmente il calciatore al club bianconero fino al 2030, rappresenta un segnale di continuità importante per il progetto tecnico della società. Dopo la formalizzazione del nuovo contratto, il texano ha voluto condividere il proprio entusiasmo con i tifosi. MERCATO JUVENTUS, LE ULTIME Attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram, il giocatore ha pubblicato le immagini del momento della firma, accompagnate da un messaggio che esprime tutto il suo attaccamento alla maglia: « Non potrei essere più felice!!! Altri 4.