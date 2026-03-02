I medici francesi hanno confermato che Kylian Mbappé ha una distorsione al ginocchio sinistro e sta seguendo un trattamento conservativo. L’attaccante francese è alle prese con questo infortunio da dicembre, che gli impedisce di partecipare alle attività sportive come prima. La sua condizione continua a essere oggetto di monitoraggio.

Kylian Mbappé continua a vivere una fase complicata dal punto di vista fisico, con un problema al ginocchio sinistro che lo tormenta da dicembre. Nonostante il trattamento seguito dallo staff medico del Real Madrid, il francese non è riuscito a risolvere l’infortunio e ha accusato un calo di rendimento, saltando alcune partite e giocandone altre in condizioni non ottimali. Le tensioni con lo staff medico del club sono cresciute, tanto che Mbappé ha deciso di recarsi in Francia nei prossimi giorni per sottoporsi a ulteriori consulti specialistici, alla ricerca di una soluzione più efficace. Qualche minuto fa, il Real Madrid ha emesso un bollettino medico comunicando i nuovi esami a cui è stato sottoposto Mbappé, confermando la diagnosi del club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mbappé, i medici francesi confermano: distorsione al ginocchio e trattamento conservativo

