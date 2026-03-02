Mazza e coltelli nell’omicidio da film Il pm | Pericolosi restino dentro

Tre persone sono state arrestate in flagranza di reato per l’omicidio avvenuto a Rifredi, a Firenze. Secondo il pubblico ministero, i sospettati sono considerati altamente pericolosi e potrebbero commettere altri delitti simili se non vengono tenuti sotto controllo. La polizia ha sequestrato armi da taglio, e le autorità giudiziarie hanno espresso preoccupazione riguardo al rischio di ulteriori atti violenti da parte dei tre.

di Stefano Brogioni FIRENZE-PISA Sussiste un pericolo "grave, attuale e concreto" che, se non adeguatamente cautelati, i tre arrestati in flagranza per l’omicidio di Rifredi "commettano altri gravi delitti della specie di quelli per i quali si procede". Preannuncia il pugno duro, il sostituto procuratore Andrea Cusani, ai difensori di Daniele Atzeni, 34 anni, fiorentino, Antonio Corvino, 31, viareggino, e Giacomo Mancini, 52enne pisano, nella richiesta di misura in carcere per i fatti avvenuti in via Reginaldo Giuliani nella notte tra giovedì e venerdì scorso in cui ha perso la vita il 34enne Gabriele Citrano, palermitano trapiantato a Pisa, convivente di Mancini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Mazze e coltelli nell’omicidio da film. I tre arrestati oggi davanti al giudice. Il pm: “Pericolosi, restino dentro”Firenze, 2 marzo 2026 – Sussiste un pericolo “grave, attuale e concreto” che, se non adeguatamente cautelati, i tre arrestati in flagranza per...

