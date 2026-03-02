Matelica Davico è l’arma in più

Nel match tra Halley Matelica e Svethia Recanati, giocato a Matelica, sono stati schierati vari giocatori tra cui Marrucci, Panzini, Mentonelli, Fea, Ferretti, Davico, Dell’Anna, Eliantonio, Mazzotti, Mattarelli e Mozzi. La partita si è conclusa con il punteggio di 71-55 a favore di Halley Matelica. Davico ha realizzato 14 punti, mentre Mazzotti ha segnato 17 e Mozzi 24.

HALLEY MATELICA 71 SVETHIA RECANATI 55 HALLEY MATELICA: Marrucci 7, Panzini 3, Mentonelli, Fea, Ferretti, Davico 14, Dell'Anna 2, Eliantonio ne, Mazzotti 17, Mattarelli 4, Mozzi 24. All. Trullo. SVETHIA RECANATI: Buzzone, Marcone ne, Gurini 4, Andreani 8, Semprini 14, Zomero 11, Sabbatini 6, Pozzetti 6, Ndzie ne, Magrini 6, Bonora ne. All. Schiavi. Parziali: 17-16, 19-8, 14-13, 21-18 Progressivi: 17-16, 36-24, 50-37, 71-55. MATELICA Torna a correre la Halley: infila la seconda vittoria consecutiva (in casa) e tiene il passo delle due battistrada. Ma soprattutto dà l'impressione di essersi lasciata alle spalle le meno convincenti prestazioni d'inizio 2026. Serie B - Vigor Basket Matelica: arriva il play-guardia Ignacio DavicoLa Vigor Basket Matelica è lieta di annunciare l'ingaggio fino al termine della stagione di Ignacio Davico. Play-guardia classe 1992, 188 centimetri di altezza, ... pianetabasket.com Sconfitta per gli allievi regionali con la capolista Matelica. Forza ragazzi