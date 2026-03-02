Masini ringrazia Fedez | Un viaggio straordinario non solo per la musica E sempre forza Viola vero Fede?

Un artista ringrazia un rapper per un progetto condiviso e sottolinea che il percorso è stato più di una semplice esperienza musicale. In una dichiarazione, l’artista descrive il viaggio come “straordinario” e ricco di significato, menzionando anche il supporto verso una persona chiamata Viola. La frase si conclude con un messaggio di incoraggiamento rivolto a Fedez.

Firenze, 2 marzo 2026 – "Ci sono progetti che nascono da un'idea. E poi ci sono quelli che prendono vita grazie alle persone, anzi.. alle persone vere". Inizia con queste parole il ringraziamento che, via Instagram, Marco Masini fa a Fedez, con il quale ha condiviso sul palco questo ultimo Sanremo. Il loro 'Male necessario' è arrivato quinto, nonostante la canzone fosse stata inserita da molti come tra le possibili vincitori. Ma non importa. Marco Masini e Fedez sul palco dell'Ariston Masini: "Un viaggio straordinario" "Questo viaggio è stato qualcosa di straordinario, non solo per la musica, ma per l'energia, la dedizione e il cuore che ognuno ha messo ogni giorno", scrive l'artista fiorentino.

