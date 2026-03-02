Martin Brandenburger nuovo ceo di Lidl Italia

Lidl Italia ha comunicato l’ingresso di Martin Brandenburger come nuovo CEO. La catena di supermercati, con circa 800 punti vendita distribuiti in tutto il paese, continua così il suo percorso di rinnovamento alla guida dell’attività. Brandenburger assume il ruolo di responsabile della gestione strategica e operativa dell’azienda, che resta uno dei principali attori nel settore della grande distribuzione.

Lidl Italia, catena di supermercati leader nella grande distribuzione con 800 punti vendita sul territorio nazionale, annuncia l’ingresso di Martin Brandenburger nel ruolo Chief executive officer. Nel suo nuovo ruolo, Brandenburger avrà il compito di imprimere una forte accelerazione al percorso di sviluppo dell’Insegna, che ha da poco festeggiato il traguardo degli 800 punti vendita, rafforzando il posizionamento di Lidl non solo come punto di riferimento per la spesa, ma come motore innovativo per l’economia del Paese e per l’export del Made in Italy. Martin Brandenburger ha ricoperto per 4 anni il ruolo di ceo di Lidl Grecia e Lidl Cipro, delineando la traiettoria di entrambi i mercati grazie a un pensiero strategico e a una visione chiara. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Marco Giudici Ceo ad interim di Lidl USÈ stato nominato dopo che Joel Rampoldt, in carica dal 2023, ha lasciato il ruolo per diventare consulente.

Aldi Italia, Massimiliano Silvestri nuovo ceoMassimiliano Silvestri, ex ceo e presidente di Lidl Italia, è stato nominato amministratore delegato di Aldi Italia: assumerà l'incarico a novembre...

