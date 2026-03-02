Marolda | Il primo scudetto il più bello Conte? Scenario conflittuale ma c’è un altro anno di contratto

Ciccio Marolda ha parlato ai microfoni di Radio Tutto Napoli, commentando il successo dello scudetto vinto dalla squadra e ricordando che il primo titolo rimane il più speciale. Ha inoltre affrontato la situazione di Antonio Conte, sottolineando che, nonostante uno scenario conflittuale, l’allenatore ha ancora un anno di contratto con il club. La discussione ha toccato anche le ambizioni in Champions League e il percorso futuro della squadra.

Ciccio Marolda è intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, analizzando passato, presente e futuro degli azzurri tra scudetti, corsa Champions e destino di Antonio Conte. Marolda non ha dubbi su quale titolo abbia lasciato il segno più profondo: «Il primo, assolutamente. Era una sensazione che non avevamo mai vissuto. È stato tutto nuovo, tutto molto bello. Anche perché fu firmato da un calciatore che non c'era mai stato prima nella storia del calcio e non c'è stato dopo». Un riferimento chiaro all'era Maradona, vissuta come qualcosa di irripetibile.

