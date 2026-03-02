Manutenzioni nelle scuole a Fiorano sopralluoghi per definire il piano dei lavori

A fine febbraio l’Amministrazione di Fiorano Modenese ha effettuato un sopralluogo congiunto negli edifici scolastici del territorio comunale. L’obiettivo era valutare lo stato delle strutture e definire il piano di manutenzioni da eseguire. Sono stati ispezionati gli edifici scolastici per verificare le condizioni generali e individuare eventuali interventi necessari.

A fine febbraio, come è ormai prassi dell'Amministrazione di Fiorano Modenese, si è svolto un sopralluogo congiunto presso gli edifici scolastici del territorio comunale. Erano presenti l'assessora alla scuola, Monica Lusetti, referenti dell'Ufficio Istruzione, e dell'Ufficio Tecnico comunale, le dirigenti scolastiche e personale scolastico. "Questa modalità operativa è diventa ormai un'abitudine consolidata da alcuni anni e un appuntamento fisso nel calendario dell'Amministrazione. Il confronto diretto tra amministratori, uffici tecnici e istituzioni scolastiche si conferma uno strumento fondamentale di ascolto e collaborazione.