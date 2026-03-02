A Benevento, il padre di un bambino è stato denunciato dopo aver dato uno schiaffo al marito di una maestra dell’asilo delle Battistine. La vicenda, legata a presunti maltrattamenti sui bambini, ha suscitato ancora discussioni e tensioni intorno alla struttura. La notizia è stata resa nota in un contesto di indagini in corso.

Ancora tensione attorno alla vicenda dell’asilo delle Battistine di Benevento, al centro dell’inchiesta sui presunti maltrattamenti ai danni di alcuni bambini. Secondo quanto emerso, il padre di uno dei piccoli coinvolti nell’indagine avrebbe aggredito il marito di una delle insegnanti indagate, colpendolo con uno schiaffo al termine di un acceso confronto. A seguito dell’episodio, l’uomo colpito è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti sanitari. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Per l’autore del gesto è scattata la denuncia: i fatti sono ora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell’accaduto e le circostanze che hanno portato all’aggressione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Maltrattamenti all’asilo, schiaffo al marito di una maestra: denunciato il padre di un bambino

