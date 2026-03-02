Malore per il figlio di Beatrice Valli | Sono dovuta tornare da Sanremo cos’è successo

Il figlio di Beatrice Valli ha avuto un malore, costringendo la influencer a lasciare immediatamente Sanremo e tornare a Milano. La Valli aveva partecipato all’evento musicale, ma ha deciso di interrompere la sua presenza per motivi di emergenza familiare. Le circostanze esatte del malore non sono state rese note, ma la decisione di partire di corsa è stata comunicata pubblicamente.

Momenti di forte preoccupazione per Beatrice Valli, che ha interrotto la permanenza a Sanremo subito dopo il suo arrivo per rientrare con urgenza a Milano. La decisione, secondo quanto riferito dall’influencer ed ex volto di Uomini e Donne, è stata determinata da un’emergenza sanitaria che ha coinvolto il figlio maggiore, Alessandro, 14 anni. Il ragazzo, nato dalla precedente relazione con Nicholas Bovi, si è sentito male mentre si trovava su un campo da calcio, dove stava disputando una partita con la sua squadra, il Bresso Calcio. A ricostruire l’episodio è stata la stessa Valli attraverso alcune storie sui social, spiegando di essere stata avvisata poco dopo l’arrivo in Riviera. 🔗 Leggi su Tvzap.it

