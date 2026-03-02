Maggie Gyllenhaal invidiava il successo e la carriera di suo fratello Jake | lo confessa lei stessa svelando qual è il loro vero rapporto

In un’intervista al New York Times, Maggie Gyllenhaal ha rivelato di aver provato invidia nei confronti del successo e della carriera di suo fratello Jake. La attrice ha spiegato come questo sentimento abbia influenzato il loro rapporto nel tempo, aprendo uno spiraglio su un aspetto personale finora difficile da condividere pubblicamente. La confessione mette in luce una dinamica familiare spesso nascosta dietro le quinte del mondo dello spettacolo.

Per decenni hanno percorso strade parallele, ciascuno a costruire la propria carriera lontano dall’altro. Ora, con il nuovo film La sposa!, la regista ha fatto il passo più difficile: chiedere al fratellino Jake di farsi dirigere da lei C’è una confessione che Maggie Gyllenhaal non avrebbe forse immaginato di fare pubblicamente. Eppure eccola lì, in una lunga intervista al New York Times, ad aprire uno spiraglio su un sentimento che ha plasmato per anni il suo rapporto con il fratello Jake: l’invidia. Non quella corrosiva e dichiarata, che si porta in superficie e si elabora. Quella silenziosa, sotterranea, che lavora nell’ombra e che lei stessa ammette di non aver riconosciuto subito. 🔗 Leggi su Amica.it

