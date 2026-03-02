Madre dà caramelle al THC ai figli per ‘tenerli calmi’ | condannata a un anno di carcere

Una madre di 34 anni del Michigan è stata condannata a un anno di carcere dopo aver ammesso di aver somministrato ripetutamente caramelle gommose al THC ai suoi tre figli piccoli durante le visite notturne. La donna ha riconosciuto le proprie responsabilità nel caso che ha suscitato preoccupazione tra le autorità locali. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle pratiche di cura e tutela dei minori in situazioni familiari complesse.

Una madre di 34 anni del Michigan è stata condannata a un anno di carcere per aver somministrato ripetutamente caramelle gommose al THC ai suoi tre figli piccoli durante le visite notturne. La donna, Stephany Leanette Mogg, residente a Saginaw, si è dichiarata colpevole. Il tribunale della contea di Saginaw l’ha condannata il 23 febbraio 2026 a 365 giorni di detenzione, seguiti da tre anni di libertà vigilata con divieto di uso di droghe e alcol. L’indagine è partita il 10 marzo 2025, quando l’ex marito – che aveva la custodia dei figli – ha chiamato il 911 denunciando possibili abusi. L’uomo aveva notato comportamenti anomali nei bambini, di 6, 10 e 11 anni, dopo le visite con la madre: “ridacchiavano” e si comportavano in modo insolito. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Papà va a prendere i figli dalla ex moglie e si accorge che sono "in stato confusionale, ridacchiano, hanno sonnolenza e fame anomala": la mamma dava loro caramelle alla cannabis per "avere tempo per sé". CondannataStephany Leanette Mogg, è stata condannata a un anno di carcere dopo aver somministrato con regolarità ai tre figli caramelle gommose contenenti THC...

