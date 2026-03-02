Il presidente francese ha annunciato il lancio di una nuova iniziativa di deterrenza nucleare avanzata durante un discorso tenuto presso una base militare vicino a Brest. L’evento si è svolto di fronte al sottomarino Le Tém, e l’annuncio coinvolge anche la partecipazione di partner europei. La comunicazione si inserisce in un contesto di rafforzamento delle capacità di difesa del paese.

Il discorso del presidente francese Emmanuel Macron, nella base militare vicino a Brest, in Bretagna, di fronte al sottomarino Le Téméraire, riveste una solennità particolare. Nel 2020, in un intervento all’École de guerre, Macron – come i suoi predecessori a partire da De Gaulle – aveva ribadito che per la Francia il possesso dell’arma nucleare era sinonimo di sovranità e autonomia. Questa volontà di totale indipendenza spiega anche perché la Francia non abbia mai aderito al Nuclear Planning Group della Nato. Tuttavia, tale indipendenza non implica una concezione strettamente nazionale della deterrenza. Già nel 1964, il presidente De Gaulle aveva discretamente comunicato ai paesi del Benelux che la Francia avrebbe considerato un attacco al loro territorio come un’aggressione ai propri interessi vitali. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Macron lancia la “deterrenza nucleare avanzata” aperta ai partner europei

Francia, svolta atomica: Macron lancia la deterrenza nucleare avanzataLa Francia è pronta a intraprendere una nuova fase della propria strategia nucleare in un'ottica di deterrenza europea.

Deterrenza avanzata, aumento delle testate e coordinamento europeo. La nuova dottrina nucleare di MacronLa Francia ha deciso di riorientare la sua strategia nucleare, aumentando l’arsenale e introducendo una nuova “deterrenza avanzata”.