Le dichiarazioni non sono passate inosservate. Ospite del format Non è la TV di Fanpage, Giancarlo Magalli ha parlato senza filtri di televisione e di Festival di Sanremo, ma soprattutto ha riservato parole tutt’altro che morbide a Fiorello. Un intervento diretto, pungente, che ha riacceso vecchie rivalità e aperto uno squarcio su dinamiche e strategie del piccolo schermo. Magalli affonda Fiorello: rivela il suo carattere e la strategia per fare ascolti alti. Parlando del collega, Magalli non ha usato giri di parole: « Se vuoi vivere tranquillo devi sempre dire quanto è bravo, altrimenti puoi decidere di affrontare la sua ira ». E ancora, confermando una fama che da tempo circola negli ambienti televisivi: « Lui è molto permaloso, non accetta le critiche ». 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ma avete sentito le parole di Magalli contro Fiorello? Attacco durissimo: critiche feroci e rivelazioni inaspettate

Ma avete sentito le parole gravissime di Clizia Incorvaia contro Sarcina? La moglie di lui è furiosa!L’intervista rilasciata da Clizia Incorvaia a Verissimo ha riacceso i riflettori sulla burrascosa vicenda personale tra l’influencer siciliana e...

Napoli, attacco durissimo a Manna: avete sentito? Critica pesante per il ds azzurroMichele Criscitiello ha sparato a zero sul direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna.

Avete sentito le parole di Magalli contro Fiorello Attacco durissimo: critiche feroci