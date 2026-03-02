Giovedì 5 marzo si terrà a Palazzo Blu l’ultimo evento del ciclo dedicato alle rappresentazioni dell’università nel cinema, organizzato dall’associazione Acquario della Memoria. L’appuntamento rientra nelle attività di approfondimento della mostra intitolata “Università nel ’900”. L’incontro coinvolgerà partecipanti interessati a esplorare il rapporto tra il mondo accademico e la settima arte.

Pisa, 2 marzo 2026 - Appuntamento giovedì 5 marzo con l’ultimo evento del ciclo di incontri, organizzato da Palazzo Blu con l’associazione Acquario della Memoria, di approfondimento della mostra “Università nel ’900. Pisa e le sue istituzioni”, in corso a Palazzo Blu e aperta fino al 29 marzo. L’incontro, dal titolo 'L’Università in pellicola', racconta lo sguardo di Mario Benvenuti e i filmati d’epoca fra gli anni '20 e gli anni '70. Con spaccati della vita universitaria cittadina in presa diretta, con preziosi e rari contributi filmati sonorizzati dal vivo. Un posto speciale è occupato dai brevi film di Mario Benvenuti, un caso unico di osservatore e cineoperatore che ha documentato la vita di Pisa dai Cine-GUF (Gruppi Universitari Fascisti), agli anni '80 del Novecento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L'Università in pellicola: incontro a Palazzo Blu

L'Università di Pisa raccontata attraverso proiezioni storiche a Palazzo BluDa gennaio a marzo 2026 l'Auditorium di Palazzo Blu a Pisa ospita un ciclo di quattro incontri, organizzato in collaborazione con l'associazione...

L’Uganda è a Palazzo Blu: "Fra missioni e diritti""Ci fa piacere utilizzare la popolarità di Palazzo Blu per diffondere la conoscenza di un’iniziativa che parla di salute e libertà".

The mistress, pregnant, confronted the wife, who angrily left and filed for divorce.

Tutto quello che riguarda Palazzo Blu.

Argomenti discussi: L’Università in pellicola, viaggio nella Pisa del Novecento.

L’Ateneo tra racconti e pellicoleUn ricco calendario di incontri dà inizio al nuovo anno: da gennaio a marzo 2026 l’Auditorium di Palazzo Blu a Pisa ospita un ciclo di quattro date, organizzato in collaborazione con l’associazione ... lanazione.it

Palazzo Blu, il 10 aprile nuovo incontro della rassegna WarningIl sapere di ciascuno e la Scienza di tutti, con Antonio Clericuzio (Università degli Studi Roma Tre) e Marco Beretta (Università di Bologna) Pisa, 7 aprile 2025 - Appuntamento il 10 aprile in ... lanazione.it