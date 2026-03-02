Roma, 2 marzo 2026 – Marzo, mese di passaggio, non solo stagionale ma anche simbolico: dalla Luna tinta di rosso al primo giorno di primavera, il cielo accompagna il cambiamento con pochi ma significativi segnali. Protagonista assoluta è l’eclissi lunare totale del 3 marzo, seguita dall’equinozio di primavera il 20 marzo. Tra queste due date simboliche si inseriscono diversi avvicinamenti tra Luna, pianeti e stelle brillanti, osservabili anche senza strumenti. Inoltre, dal punto di vista meteorologico marzo segna il cambio d'ora: l’ora legale nel 2026 scatterà nella notte tra il 28 e il 29 marzo. Un evento che, pur non essendo fenomeno celeste, contribuirà a modificare l’orario dell’osservazione del cielo notturno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Luna di Sangue”, eclissi totale il 3 marzo: durerà 58 minuti. Dove vederla

Leggi anche: Luna di sangue il 3 marzo: eclissi totale della Luna piena, ecco dove si potrà vedere

SEE THE TOTAL LUNAR ECLIPSE!

Tutti gli aggiornamenti su Luna di Sangue.

Temi più discussi: Eclissi lunare 2026, quando e dove vedere la Luna di Sangue del 3 marzo; Luna di Sangue in arrivo: l'eclissi totale incanterà i cieli di marzo; Arriva la Luna Piena di Sangue con eclissi lunare totale il 3 marzo: quando vederla, la diretta dall'Italia; Luna di sangue il 3 marzo: eclissi totale della Luna piena, ecco dove si potrà vedere.

Luna di Sangue, eclissi totale il 3 marzo: durerà 58 minuti. Dove vederlaIl cielo di marzo 2026 darà spettacolo con i suoi eventi astronomici: il 20 l’equinozio di primavera. Previsti avvicinamenti interessanti tra Luna, stelle e pianeti ... quotidiano.net

Eclissi totale e Luna di sangue: come vederli dall’ItaliaUn allineamento perfetto tra Sole, Terra e Luna sta per regalare al mondo uno spettacolo imperdibile. E anche se l'Italia resterà nell'ombra per l'osservazione diretta, il fenomeno si potrà vedere lo ... iodonna.it

La Luna di sangue Domani, il cielo ci regalerà uno degli spettacoli più affascinanti che si possano osservare a occhio nudo: un’eclissi lunare totale, conosciuta come Luna di Sangue. Per circa 82 minuti, la Luna piena perderà il suo colore argenteo per tinge - facebook.com facebook

L'eclissi del 3 marzo in Italia non si può vedere direttamente, ma solo in diretta streaming. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla Luna di sangue x.com