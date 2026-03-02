Lukaku il gol più bello e le lacrime in diretta | Distrutto dalla morte di mio padre vado avanti per i miei figli

Dopo 281 giorni dall’ultimo incontro, Lukaku ha segnato un gol importante e si è lasciato andare a lacrime in diretta. Durante la partita, alcuni spettatori veronesi hanno rivolto a Lukaku insulti razzisti, mentre lui si è concentrato sul campo. Il giocatore ha dichiarato di essere distrutto dalla morte del padre, ma di voler andare avanti per i suoi figli.

Mkhitaryan a cuore aperto: «Mi ricordo benissimo la morte di mio padre e quella frase che mi è rimasta in testa. Sui miei figli e sul mio futuro…»

