Luisa Corna bloccata a Dubai | Hanno bombardato tutta la notte situazione pesante

Luisa Corna si trova attualmente a Dubai, dove riferisce di aver trascorso una notte difficile a causa dei bombardamenti che hanno colpito la zona. La chiusura dello spazio aereo negli Emirati Arabi, legata all’escalation militare in Iran, ha provocato il blocco di molti stranieri e italiani, tra cui anche alcune persone note, creando disagi e incertezze.

Sono moltissimi gli stranieri e gli italiani, anche volti noti, che sono rimasti bloccati dalla chiusura dello spazio aereo negli Emirati Arabi, conseguenza dell'escalation militare in Iran. E molti hanno deciso di raccontare le loro emozioni, soprattutto la paura del primo giorno, sui social. Luisa Corna bloccata a Dubai: Attacchi sopra le nostre teste La cantante e conduttrice italiana, negli Emirati per il Gala della Canzone italiana, racconta ore di paura tra allarmi sui cellulari, droni intercettati e detriti caduti in città. Luisa Corna bloccata a Dubai: «Hanno bombardato tutta notte. I nostri telefoni squillano di continuo, ci dicono di non uscire» C'è anche Luisa Corna tra gli italiani bloccati a Dubai a causa delle operazioni militari contro l'Iran. La cantante, conduttrice e attrice si trova negli Emirati Arabi ...