Lui deve ancora pagare il caffè | scherza con la barista il cliente lo manda in terapia intensiva con un pugno

Un uomo di 48 anni è stato colpito con un pugno da un altro cliente in un bar di Peschiera del Garda, nel Veronese, e ora si trova in terapia intensiva. La discussione è nata da uno scherzo sulla spesa del caffè, ma la situazione è rapidamente degenerata, portando alla violenta aggressione. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Brutale aggressione in un bar di Peschiera del Garda, nel Veronese, dove un uomo di 48 anni è stato colpito con un violento pugno da un cliente finendo in terapia intensiva. Tutto, almeno così sembra, per una battuta mal interpretata. La battuta e l'aggressioneStando a quanto ricostruito l'uomo.