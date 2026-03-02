Ludopatia giunta regionale approva Piano di contrasto | Caserta e Salerno province più a rischio

La giunta regionale della Campania ha approvato il Piano per il contrasto del disturbo da gioco d'azzardo Fondo 2024, individuando le Asl quali enti attuatori delle relative Azioni. Il Fondo istituito presso il Ministero della Salute punta a garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione ai cittadini affetti da disturbo da gioco d'azzardo. La quota assegnata alla Campania, con decreto ministeriale del luglio scorso, è di circa 4 milioni di euro. Nel Piano regionale, allegato alla delibera del 27 febbraio, si legge che "le province con la raccolta pro-capite più alta sono Caserta e Salerno, entrambe con valori superiori ai 3.800 euro annui, di cui 2.