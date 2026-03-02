L’Udinese brilla | 3-0 sulla Fiorentina I friulani stendono i viola nel posticipo del lunedì

L’Udinese ha battuto la Fiorentina con un risultato di 3-0 nel posticipo del lunedì di Serie A. La partita si è giocata a Udine e ha visto i friulani prevalere nettamente sui toscani, che sono usciti dal campo senza segnare. La squadra di casa ha segnato tre gol, conquistando così una vittoria importante in campionato.

Udine, 2 marzo 2026 - L'Udinese ha sconfitto la Fiorentina per 3-0, nel posticipo del lunedì di Serie A. I friulani si sono imposti nell'ultimo match della 27^ giornata di campionato, disputato al Bluenergy Stadium di Udine. Il gol di Christian Kabasele al 10' aveva subito messo in discesa la partita per gli uomini di Runjaic, che hanno poi chiuso i conti con Keinan Davis su calcio di rigore al 64'. A scrivere la parola fine è Adam Buksa, che al 93' firma il terzo e ultimo gol per la festa dei bianconeri. L'Udinese spezza così la striscia di tre sconfitte consecutive e sale a 35 punti in classifica, mentre i viola si leccano le ferite a quota 24, alla pari con Cremonese e Lecce nella linea di galleggiamento della zona salvezza.