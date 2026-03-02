Luciano Stante il fan di Sanremo che incanta gli artisti | Gabbani

Luciano Stante, residente a Fossacesia, è tornato a Sanremo per la sua visita annuale, un'abitudine che mantiene da oltre dieci anni. Durante l’evento, ha incontrato vari artisti e partecipato alle attività della kermesse, consolidando il suo ruolo di appassionato e presenza costante all’interno del festival. La sua presenza è nota tra gli addetti ai lavori e tra i fan della manifestazione.

Luciano Stante, originario di Fossacesia, è tornato a Sanremo per la sua tradizionale visita, un appuntamento che da oltre un decennio lo porta ogni anno in Liguria. Non si esibisce sul palco del teatro Ariston, ma vive intensamente la settimana del Festival tra le strade della città, tra la gente e gli artisti. Il 28 febbraio 2026, il suo nome è diventato un punto di riferimento sui social grazie a un incontro con Francesco Gabbani, che lo ha salutato con un abbraccio e un dono simbolico: una maglietta con la scritta Perché Sanremo è Sanremo, anche fuori dall’Ariston. Questo gesto, raccontato in un video pubblicato dal cantautore toscano sui suoi canali, ha confermato il ruolo di Stante come figura informale ma riconosciuta nel tessuto del Festival, un punto di contatto tra pubblico e artisti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Luciano Stante da Fossacesia al Festival di Sanremo: è lui la star dei social degli artisti e l'amico Gabbani gli porta un dono [VIDEO]L'emozionante abbraccio di Fulminacci, il saluto e il regalo di Francesco Gabbani, gli scherzi con Elettra Lamborghini e lo scambio di megafoni:...

