Luciano Darderi vince a Santiago poi Hanfmann prende il microfono e lo sorprende | Eri un pazzo

Da fanpage.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Darderi ha vinto l’ATP di Santiago e durante la cerimonia di premiazione, il suo avversario Hanfmann lo ha chiamato “pazzo” con un sorriso. La scena ha suscitato risate tra i presenti, creando un momento inaspettato e leggero. La vittoria di Darderi è stata accompagnata da questa battuta, che ha reso il finale del torneo ancora più memorabile.

Luciano Darderi trionfa all'ATP di Santiago. Durante la premiazione lo sconfitto Hanfmann lo sorprende: difficile trattenere le risate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

ATP Santiago 2026, Hanfmann sorprende Cerundolo e sfiderà Darderi per il titoloNella prima semifinale del torneo ATP di Santiago del Cile il tedesco Yannick Hanfmann sorprende l’argentino Francisco Cerundolo, testa di serie...

Leggi anche: Luciano Darderi padrone a Santiago! Sconfitto Hanfmann in due set e quinto titolo sulla terra rossa

Una selezione di notizie su Luciano Darderi.

Temi più discussi: Darderi e la legge del più forte: batte Hanfmann in finale, il torneo di Santiago è suo; Darderi-Pellegrino: highlights Atp Santiago; Big Luciano, il nostro Re della terra - Le immagini; Luciano Darderi vince il derby a Santiago del Cile con Pellegrino: è semifinale e nuova sfida a Baez.

luciano darderi luciano darderi vince aTennis, Darderi vince il torneo di Santiago: Ranking ATP storico per l’ItaliaL' Italia del Tennis non si ferma più. Con il successo di questa notte Luciano Darderi attende di diventare il numero 18 del Mondo in classifica ATP. Poi, saran ... sportface.it

luciano darderi luciano darderi vince aATP Santiago: super Darderi, vince il 5° titolo su terra. Dal 2024 nessuno come luiTennis - ATP | L'azzurro si impone in due set durissimi contro Hanfmann, recuperando un break nel secondo. Nessuno negli ultimi due anni ha vinto tanti titoli sul rosso, neanche Alcaraz. E la top 20 è ... ubitennis.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.