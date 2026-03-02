Luciano Darderi vince a Santiago poi Hanfmann prende il microfono e lo sorprende | Eri un pazzo

Luciano Darderi ha vinto l’ATP di Santiago e durante la cerimonia di premiazione, il suo avversario Hanfmann lo ha chiamato “pazzo” con un sorriso. La scena ha suscitato risate tra i presenti, creando un momento inaspettato e leggero. La vittoria di Darderi è stata accompagnata da questa battuta, che ha reso il finale del torneo ancora più memorabile.

Luciano Darderi trionfa all'ATP di Santiago. Durante la premiazione lo sconfitto Hanfmann lo sorprende: difficile trattenere le risate. 🔗 Leggi su Fanpage.it ATP Santiago 2026, Hanfmann sorprende Cerundolo e sfiderà Darderi per il titoloNella prima semifinale del torneo ATP di Santiago del Cile il tedesco Yannick Hanfmann sorprende l’argentino Francisco Cerundolo, testa di serie... Leggi anche: Luciano Darderi padrone a Santiago! Sconfitto Hanfmann in due set e quinto titolo sulla terra rossa Una selezione di notizie su Luciano Darderi. Temi più discussi: Darderi e la legge del più forte: batte Hanfmann in finale, il torneo di Santiago è suo; Darderi-Pellegrino: highlights Atp Santiago; Big Luciano, il nostro Re della terra - Le immagini; Luciano Darderi vince il derby a Santiago del Cile con Pellegrino: è semifinale e nuova sfida a Baez. Tennis, Darderi vince il torneo di Santiago: Ranking ATP storico per l’ItaliaL' Italia del Tennis non si ferma più. Con il successo di questa notte Luciano Darderi attende di diventare il numero 18 del Mondo in classifica ATP. Poi, saran ... sportface.it ATP Santiago: super Darderi, vince il 5° titolo su terra. Dal 2024 nessuno come luiTennis - ATP | L'azzurro si impone in due set durissimi contro Hanfmann, recuperando un break nel secondo. Nessuno negli ultimi due anni ha vinto tanti titoli sul rosso, neanche Alcaraz. E la top 20 è ... ubitennis.com A Santiago, Luciano Darderi supera Hanfmann (7-6, 7-5) e conquista il quinto titolo ATP in carriera. facebook LUCIANO DARDERI IMBATTIBILE SULLA TERRA ROSSA Dati alla mano, l'azzurro è il tennista più vincente degli ultimi due anni: nessuno infatti dall'inizio del 2024 ha vinto più titoli di lui sulla terra battuta (5) E da luglio 2025 su questa superficie vanta x.com