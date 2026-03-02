Luciano Darderi padrone a Santiago! Sconfitto Hanfmann in due set e quinto titolo sulla terra rossa

Luciano Darderi ha vinto il torneo di Santiago, battendo in finale Yannick Hanfmann in due set. La partita si è giocata sulla terra rossa del Chile Open. Con questa vittoria, Darderi conquista il suo quinto titolo ATP, tutti sulla superficie preferita. La finale si è conclusa con la vittoria dell’italo-argentino, che si è imposto sul tedesco in due set.

Luciano Darderi si prende Santiago e, ancora una volta, la scena. Sulla terra rossa del Chile Open l'azzurro nato a Villa Gesell conquista il quinto titolo ATP della carriera, tutti sulla sua superficie prediletta, piegando in finale il tedesco Yannick Hanfmann (n.81 del mondo) con il punteggio di 7-6(6), 7-5 al termine di una battaglia intensa, nervosa, giocata punto su punto e durata 1 ora e 49 minuti di gioco. Due settimane dopo la delusione dell'ultimo atto a Buenos Aires, Darderi risponde presente. Non era una finale come le altre: di fronte aveva un avversario potente, carico, deciso a diventare a 34 anni uno dei vincitori più "anziani" al primo titolo nel circuito maggiore.