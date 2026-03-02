Lucca | aggressione nel sottopasso ferroviario Denunciato 23enne

Nel pomeriggio del 26 febbraio 2026, alla stazione ferroviaria di Lucca, un uomo di 23 anni è stato denunciato dopo aver aggredito un'altra persona nel sottopasso. L'episodio è stato segnalato dalle forze dell'ordine e ha portato all'identificazione dell'aggressore. La polizia ha avviato le procedure per chiarire quanto avvenuto e ha preso nota dell'episodio.

Lucca, 2 marzo 2026 – Aggressione nel pomeriggio del 26 febbraio 2026 alla stazione ferroviaria di Lucca. L'intervento è stato effettuato dagli agenti della Polfer, dopo la segnalazione di una lite violenta nel sottopasso pedonale dello scalo. Gli accertamenti hanno permesso di individuare come presunto autore un cittadino marocchino di 23 anni, già noto alle forze dell'ordine e in passato rimasto vittima di un tentato omicidio. Il giovane è stato denunciato all'autorità giudiziaria per lesioni personali e danneggiamento. È stato inoltre sanzionato per il possesso di sostanza stupefacente. Sono in corso ulteriori indagini per ricostruire nel dettaglio l'episodio e per identificare formalmente la persona offesa.