Luca Lolli l’ex edicolate muore nell’incidente in via Fiumazzo a Lugo

Oggi pomeriggio a Lugo, lungo via Fiumazzo, si è verificato uno scontro frontale tra due furgoni. Nell’incidente è deceduto Luca Lolli, ex edicolante. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno avviato le operazioni di recupero e soccorso. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza.

Lugo (Ravenna), 2 marzo 2026 – Violento scontro frontale tra due furgoni oggi pomeriggio lungo via Fiumazzo, alle porte di Lugo. Il bilancio è di un morto, l'ex edicolante lughese Luca Lolli, di 65 anni, e di due persone ferite. L'uomo è stato trasportato in elicottero, in codice rosso, all'ospedale di Ravenna ma purtroppo non ce l'ha fatta. Le altre persone coinvolte sono la moglie (63 anni), che sedeva accanto al 65enne, e un uomo di 56 anni residente anch'egli nel Lughese, che era al volante dell'altro mezzo coinvolto. Entrambi sono stati trasportati per accertamenti all'ospedale di Lugo. L'incidente, i cui rilievi sono stati effettuati dal Nucleo Infortunistica della Polizia locale della Bassa Romagna, si è verificato poco prima delle 15.